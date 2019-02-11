سوريا – أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقاء مع نظيره التركي، خلوصي أكار، في أنقرة، عن أمله بتنسيق إجراءات مشتركة بين بلاده وتركيا في الساحة السورية.

وقال شويغو، في مستهل مباحثاته مع أكار بمشاركة وفدين من وزارتي الدفاع الروسية والتركية، اليوم الاثنين: “أشكركم على الاستقبال الدافئ في أنقرة وآمل بأن نتمكن، قبيل لقاء رؤساء روسيا وتركيا وإيران يوم 14 فبراير في سوتشي، من تنسيق إجراءاتنا في سوريا”.

وأشار شويغو إلى أن الخبراء من روسيا وتركيا قاموا في موسكو من 31 يناير إلى 2 فبراير بعمل كبير من أجل “تنسيق القضايا الأكثر أهمية بالنسبة إلى التسوية السورية، والمتعلقة بإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وكذلك كل ما يخص منطقة شرق الفرات”.

وتابع وزير الدفاع الروسي: “آمل في أن نتمكن اليوم من إنجاز التنسيق حول كل القضايا الأساسية”.

وعقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على رأس وفد رفيع، مشاورات مع ممثلي تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، يوم 31 يناير.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري يوم 14 فبراير في سوتشي اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، لبحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.

المصدر: RT