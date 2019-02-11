ليبيا – أرسل وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب اليوم الاثنين قافلة طبية لبلدية سبها تحت إشراف وتنظيم مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة اسماعيل العيضه تضم عدد من الأطباء المتخصصين لدعم المستشفى والأطباء وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن القافلة الطبية المدعومة من وزارة الصحة تشمل اكثر من 25 طبيب اختصاصي في عدة مجالات وتخصصات طبية مختلفة والتي تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ببلدية سبها وما جاورها.

كما وتتخصص القافلة بإجراء الكشوفات الطبية في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحات الصدر والمخ والأعصاب والقلب بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية على المرضى وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم وتوطين العلاج والتي من المتوقع وصولها عبر مطار تمنهنت قرابة الساعة 12 ظهراً.

يشار الي أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة كانت قد أرسلت شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفى الميداني العسكري بمدينة سبها وشحنه متكاملة لمركز سبها الطبي تمهيداً لارسال قافلة طبيه تضم نخبه من الاطباء في عدة تخصصات .