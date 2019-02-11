سويسرا – أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، روبيرتو روزيتي، أن قرار استخدام تقنية الفيديو VAR في دوري الأبطال، بدءا من الدور ثمن النهائي غدا، لاقى ردود فعل إيجابية.

وذكر روزيتي خلال حوار نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، أن لجنة الحكام مقتنعة كليا بأن استخدام تقنية VAR سيكون مفيدا لما توفره من مساعدة قيمة للحكام والمساهمة في تقليل القرارات غير الصحيحة.

وبشأن ردة فعل الحكام حول استخدام تقنية VAR بدءا من الجولة الإقصائية لدوري الأبطال، قال روزيتي: ” كانت إيجابية، لقد أقمنا دورات مختلفة على مدار الأشهر القليلة الماضية مع حكامنا الكبار، وهم يرحبون بأي خطوات لضمان اتخاذ القرار الصحيح في نهاية المطاف”.

وعن خطط الاتحاد الأوروبي لاعتماد تقنية VAR في مسابقات أخرى قال روزيتي: “سيتم استخدام تقنية الفيديو في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم في باكو، ونهائيات دوري الأمم الأوروبية في البرتغال، وكأس الاتحاد الأوروبي دون 21 عاما في إيطاليا. وكما قررنا سابقا، سيتم استخدام هذه التقنية أيضا في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 منذ الأدوار التمهيدية، وفي مباراة كأس السوبر الأوروبي.. وما زال الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع نطاق استخدام هذه التقنية لتشمل نهائيات كأس أوروبا 2020، و”يوروبا ليغ” في موسم 2020-2021 بدءا من دور المجموعات، ونهائيات دوري الأمم 2021″.

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولرئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، أن حذرا من اعتماد هذه التقنية المثيرة للجدل، والتي تعد من الإصلاحات التي دفع في اتجاهها رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني إنفانتينو.

وفي ديسمبر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدء تطبيق تقنية VAR من الأدوار الإقصائية لهذا الموسم، والتي تنطلق غدا الثلاثاء، بعدما تم اتخاذ قرار سابق باعتماد التقنية في المسابقة في الموسم القادم 2019-2020.

المصدر: أ ف ب