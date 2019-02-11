ليبيا – إنطلقت ظهر اليوم الإثنين من مدينة بنغازي قافلة سلع تموينية مكونة من 100 شاحنة نحو مناطق الجنوب الليبي التي تعاني شحاً فى الإمدادات الغذائية الأساسية منذ فترة طويلة .

وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي فى تصريح لـ المرصد بأن هذه القافلة محملة بجميع أنواع السلع التموينية المدعومة وقد تم تجهيزها بتعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بعد إتمام الإجراءات التي تضمن توزيعها ووصولها لمستحقيها بشكل عادل بدل أن تذهب لأيدي التجار والمهربين .

وأضاف العريبي بأن توجيهات الثني تنص على أن يتم توزيعها علي كل بلديات الجنوب الغربي الذي كان يعاني نقص في كل السلع الأساسية بسبب إنعدام الأمن الذي أكد بأنه قد عاد الآن بحهود القوات المسلحة .

وأكد بأن أجزاء واسعة من المنطقة الآن قد أصبحت آمنة الأمر الذي يحتّم على الحكومة المؤقتة أداء واجبها بقدر الإمكان والمستطاع في توفير الخدمات لليبيين أينما وجدوا وذلك نظراً للتضييق المفروض عليها من طرابلس .

وبحسب المخطط ستتفرق القافلة على مدن ومناطق ، الشويرف ، الشاطئ ، سبها ، أوباري ، غات ، مرزق ، وتضم شاحانات مجرورة تحمل سلع من الدقيق، الأرز، السكر، الطماطم وزيت طهي ، على أن يتم توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات المذكورة مجاناً .

ودعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة المواطنين بالتوجه لجمعياتهم لإستلام المخصص بالمجان مطالبة مراقبي الاقتصاد بالبلديات الاشراف والمتابعة والتاكيد علي مجانية السلع وفقاً للتعليمات الصادرة عن الثني .

وختم العريبي مؤكداً بأن الثني يتعهد بأن مخصصات كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة ستكون منتظمة من السلع المدعومة سواء شرقاً و غرباً و جنوباً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى وزارة الإقتصاد وأمنياً مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة .

المرصد – خاص