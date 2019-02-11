الولايات المتحدة – ابتكر علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة، تسمح بتوصيل الإنسولين عبر الفم إلى المعدة مباشرة، وذلك باستخدام كبسولة تستبدل حقن الأنسولين التقليدية.

ويقول المبتكرون إن “الكبسولة الجديدة تتكيف جيدا لتغير الوسط المحيط في المعدة، فهي مصنوعة من بوليمير يتحلل بيولوجيا ومكونات من الفولاذ المقاوم للصدأ. وبعد خروج الإنسولين من الكبسولة تماما، تطرح إلى خارج الجسم”.

واختبرت الكبسولة الجديدة مرارا على الخنازير، ومن نتائج هذه الاختبارات حدد العلماء كمية الإنسولين التي يمكن أن تنقلها الكبسولة إلى المعدة. وقد تمكن الباحثون من زيادة هذه الكمية إلى 5 ملغم، تعادل الكمية الضرورية لمرضى السكري.

ووفقا للمبتكرين، يمكن استخدام هذه الكبسولة لنقل أدوية غير الإنسولين إلى المعدة مباشرة.

المصدر: رامبلر