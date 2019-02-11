أبوظبي – تسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد لدى الإمارات تركي بن عبد الله الدخيل.

ورحب بن زايد بالدخيل، أمس الأحد، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا على أن العلاقات بين المملكة والإمارات تشهد تطورا في جميع المجالات.

من جانبه، نقل تركي الدخيل تحيات وزير الخارجية السعودي إلى عبد الله بن زايد، معربا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات. كما أعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.

وأقسم الإعلامي السعودي تركي الدخيل اليمين، أمس الأحد، أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، كسفير لبلاده في الإمارات، لأول مرة في حياته، بعد 30 سنة من العمل في خدمة صاحبة الجلالة (الصحافة).

المصدر: واس