ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الأول العادي بمدينة طرابلس أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج وبحضور كامل أعضاء الجمعية العمومية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2018م كما ناقش المجتمعون المشروعات المنفذة خلال العام وتلك المستهدف انجازها في العام 2019 والموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية ومشروع الميزانية التقديرية 2019.



وقد قررت الجمعية العمومية في اجتماعها هذا تشكيل لجنة من بين أعضائها لدراسة تقرير نشاط الشركة ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019 على نحو مفصل وموافاة الجمعية العمومية بما توصي به في هذا الخصوص.



كما قررت الجمعية العمومية الموافقة على إطار يتم من خلاله قبول الطلبات لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عبر لجنة للفرز والتقييم ومن ثم العرض على الجمعية العمومية لإتخاد القرار المناسب.