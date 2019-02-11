سوريا – أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” أنها انتزعت السيطرة على أراض جديدة من تنظيم “داعش” في المعركة التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الإعلامي بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، مصطفى بالي، أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية استولوا حتى الآن على 41 موقعا، لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر أمس الأحد تم صدها.

وقال بالي إن 400 إلى 600 من أعضاء التنظيم المتطرف يتحصنون في الجيب، ومن بينهم مقاتلون أجانب، مضيفا أن التقديرات تشير إلى وجود من 500 إلى ألف مدني داخل الجيب.

وأكد المتحدث أنه تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين خلال الأيام العشرة التي سبقت بدء الهجوم، مشيرا إلى أن “الأيام القليلة القادمة ستشهد نهاية التنظيم الإرهابي على المستوى العسكري في هذه المنطقة”.

وبدأت “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة، الهجوم يوم السبت بهدف القضاء على آخر فلول التنظيم المتشدد في منطقة شمال وشرق البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يعتزم سحب قواته من سوريا قد قال الأربعاء الماضي، إنه يتوقع صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع عن استعادة التحالف بقيادة الولايات المتحدة كامل الأراضي التي كانت خاضعة للتنظيم الإرهابي.

المصدر: رويترز