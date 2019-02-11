إيطاليا – فاز فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة على فريق ساسولو، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “تريكولوري”، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم اليوفي بهدف نظيف، سجله الدولي الألماني “سامي خضيرة” في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة 70، ثم في الدقيقة 86 سجل الألماني “إمري تشان” الهدف الثالث للسيدة العجوز بأسيست من “رونالدو”.

هذا الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 63 ليتبعد في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 11 نقطة عن نابولي، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق ساسولو عند 30 نقطة بالمركز الحادي عشر في سلم الترتيب.

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