انجلترا – أكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولشاير، أن فريقه لن يتراجع عند استضافة باريس سان جرمان الفرنسي، غدا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال سولشاير، الذي حقق مع الشياطين الحمر 10 انتصارات وتعادلا واحدا حتى الآن، خلال لقاء صحفي عشية اللقاء المرتقب بين فريقه وسان جيرمان: “يجب أن نعيد طريقة لعب مان يونايتد، ولا أعتقد أن العديد من الفرق تستمتع بوجودها في أولد ترافورد عندما نلعب بشكل جيد”.

وتابع: “يتعلق الأمر بالثقة بأنفسنا. إذا سألت المدربين الذين لعبوا ضد أليكس فيرغسون، ستجد أن السرعة والتحكم في الإيقاع من النقاط البارزة في أسلوبه”.

وأضاف: “أعتمد على 3 مهاجمين جيدين .. ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وروميلو لوكاكو، كما نملك أليكسيس سانشيز وجيسي لينغارد، ويمكنهم تحدي دفاع سان جرمان”.

ولم يتعرض الشياطين الحمر لأي خسارة منذ تولي سولشاير قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، في ظل إصرار المدرب النرويجي على تطبيق أسلوب هجومي على عكس النهج الدفاعي لسلفه.

وتتحدث أرقام خليفة مورينيو المحلية عن نفسها، لكنه سيخوض أول اختبار أوروبي غدا الثلاثاء.

وسيعزز تأهل مانشستر يونايتد للدور المقبل في دوري الأبطال فرص سولشاير في تعيينه كمدرب بصفة دائمة.

وقال سولشاير البالغ من العمر 45 عاما مسترجعا ذكرياته في دوري الأبطال: “أفضل الليالي في مسيرتي كانت في دوري الأبطال”.

وسجل سولشاير هدف فوز يونايتد بدوري الأبطال في عام 1999، ليساعد ناديه في تحقيق الثلاثية بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا.

المصدر: رويترز