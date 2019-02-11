ليبيا – شدد مدير أمن الجفارة عميد ناصر إلطيف على ضرورة المجاهرة بالأمن والحفاظ عليه داخل المنطقة وضرورة تفعيل الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن المديرية.

جاء ذلك وفقاً لداخلية الوفاق خلال الإجتماع الأمني الذي عقده مدير الأمن اليوم الاثنين برؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بمنطقة الجفارة.

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة تفعيل الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة وتفعيل التعاون بين النيابة العامة ومديرية أمن الجفارة حول القضايا والتحقيقات وضبط المطلوبين ومناقشة المواضيع المتعلقة بالمحاضر المسجلة بمراكز الشرطة خلال السنوات الماضية.



وكما تم أيضاً مناقشة حصر العمالة الوافدة بالمنطقة والتي شرعت المديرية في حصرها خلال المدة القليلة الماضية بالإضافة لبعض القضايا والأمور الأمنية التي تهم المنطقة.