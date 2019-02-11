ليبيا – واصلت مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن بنغازي أمس الأحد الإنتشار المُكثف فى الشوارع والمفترقات وكافة الميادين.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن الإنتشار المكثف لمراكز الشرطة جاء تنفيداً لتعليمات مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز للحفاظ على سير عمل الخطة الأمنية فى إطار حرص المديرية على توفير مناخ آمن للمواطنين.

العميد عبد العزيز شدد على أهمية اليقظة وتوسيع دائرة الإشتباه وخلق مناخ طيب للمواطنين فى أجواء يسودها الأمن الذي دفع بقوات بحثية وخدمات سرية فضلاً عن التواجد الميداني لكافة المستويات الأمنية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.



يٌشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت إنتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو المواطن.

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