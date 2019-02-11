أبوظبي – أوضح سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إنه من المبكر بحث تعويض نقص إنتاج النفط في بعض الدول المنتجة، مثل إيران وفنزويلا وليبيا.

وأضاف المزروعي في مقابلة مع تلفزيون العربية، الإثنين، أن البلدان الثلاثة، هي فعليا خارج اتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ مطلع 2019.

وبدأت “أوبك +” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وتتألف “أوبك+”، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وتراجع إنتاج إيران بفعل العقوبات الأمريكية، من 3.8 ملايين برميل يوميا قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو / أيار الماضي.

كذلك، تراجع إنتاج فنزويلا بفعل توترات داخلية وعقوبات أمريكية، إلى متوسط 1.5 مليون بريل يوميا في 2018 من مليوني برميل في 2017.

وذكر المزروعي أن الخفض الحالي (1.2 مليون برميل يوميا) سيكون كافيا لتحقيق التوازن في الربع الأول 2019.. “نسبة الالتزام مشجعة جدا للوصول إلى استقرار السوق”.

وزاد: كنا نتوقع تراجع الإنتاج من البلدان الثلاثة، بنسب أكبر من الخفض المتفق عليه بين أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين.. لا نستهدف سعرا للخام.. ما يهم فقط التوازن.