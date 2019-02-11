انجلترا – ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية اليوم الاثنين، أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن يوفنتوس رصد 175 مليون جنيه إسترليني (حوالي 200 مليون يورو) للتعاقد مع صلاح.

وحسب الصحيفة البريطانية، يرى مسؤولو السيدة العجوز أن صلاح هو البديل المثالي للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تراجع مستواه كثيرا هذا الموسم، وأحرز هدفين فقط في الدوري الإيطالي، إضافة إلى 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويشار إلى أن الصفقة إن تمت ستجعل صلاح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفا، بالتساوي مع نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

المصدر: وكالات