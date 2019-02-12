إسبانيا – أشعل ديبورتيفو ألافيس صراع المربع الذهبي، بفوزه على ضيفه ليفانتي بثنائية نظيفة، على ملعب مينديزورتزا في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وفك ألافيس عقدة صيامه عن التهديف في مبارياته الثلاث الأخيرة بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 23 بفضل رأسية من فيكتور لاكوراديا سيسنيروس.

ألافيس أطلق رصاصة الرحمة على ليفانتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن قطع جوناثان رودريغيز الكرة من شيخ دوكوري مسجلا هدف فريقه الثاني.

وضغط ليفانتي لإدراك التعادل في الشوط الثاني، وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة، إلا أنه فشل في التسجيل خارج أرضه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وحقق ألافيس فوزه العاشر هذا الموسم، مقابل خمسة تعادلات وثماني هزائم، ليصعد للمركز السادس برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن خيتافي الخامس، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات