مصر – كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، عن فحوى حديث سابق له مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد تخليه عن الحكم ورفضه طلب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأكد موسى أن مبارك أكد له أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما حاول إقناعه بتشكيل مجلس رئاسي يضم البرادعي، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، لكنه رفض الخضوع لإملاءات خارجية.

وتابع:” خلال لقاء شخصي أكد مبارك أن ثقته في القوات المسلحة كانت وراء منحها إدارة شؤون البلاد بعد تخليه عن الحكم في 2011.”

وقال:” مبارك قال لي منحت إدارة مصر للقوات المسلحة، كونها ستحافظ على البلاد، فضلا عن أن الشرطة لم تكن في حالتها الطبيعة آنذاك”.

وأردف موسى:” مبارك أكد معرفته بالمخطط الذي استهدف نشر الفوضى بالبلاد، وأنه لم يكن المقصود بالأحداث، بدليل أن البعص حاول الدخول في مواجهات مع القوات المسلحة بعد تخليه عن الحكم”.

المصدر: صدى البلد