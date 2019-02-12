تركيا – أمرت تركيا باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وقالت شبكة “سي.إن.إن ترك” اليوم الثلاثاء إن العملية تركزت في العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.

وهذه الإجراءات من بين كبرى العمليات التي تشنها تركيا ضد من تشتبه بأنهم يدعمون غولن منذ الانقلاب الفاشل الذي راح ضحيته 250 شخصا. ونفى غولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان تورطه في محاولة الانقلاب.

وسجن ما يربو عن 77 ألف شخص بانتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، وما زالت الاعتقالات على نطاق واسع روتينية. واتخذت السلطات قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق 150 ألف موظف وعسكري.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة، في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.

المصدر: رويترز