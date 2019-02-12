ليبيا – أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة ردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء عن حادثة اختطاف ثلاثة مواطنيين اردنيين في ليبيا بأن الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ شهر اب من العام الماضي .

وزارة الخارجية أوضحت وفقاً لما نشره موقع قناة “رؤيا الإخباري “أن زوجة أحد المفقودين قد تقدمت ببلاغ الى مركز عمليات الوزارة بتاريخ 23 من شهر أغسطس الماضي بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه وقد أجرت الوزارة منذ ذلك الحين إتصالاتها مع الجانب الليبي وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمملكة في شهر تشرين الثاني.

وأضاف القضاة بأن المعلومات التي تمكنت الوزارة التوصل إليها هي أن المواطنين الثلاثة بخير وهم محتجزين من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس منطقة تاجوراء ،مؤكداً على أن القضية تتابع بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية بالاضافة إلى وزارة الخارجية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال بأن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام وانه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريبا.

هذا وطالب عضو مجلس النواب الأردني صالح العرموطي وزارة الخارجية الأردنية بالتوضيح بشأن اختطاف ثلاثة أردنيين في ليبيا حيث وجه سؤالاً مباشراً لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول الإجراءات التي قامت بها الوزراء في للإفراج عن الأردنيين الثلاثة.

وكشف عضو مجلس النواب في سؤاله أسماء الأردنيين الثلاثة وهم :”فادي إبراهيم بطرس عفارة،علي حسين عبد الفاتح الزعبي ،رامي أحمد عبدالله الشويات”.