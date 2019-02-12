ليبيا – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الثلاثاء أبرز احتياجات مناطق الجنوب في كافة القطاعات الخدمية والأمنية وكيفية توفير سبل المعيشة لأهل الجنوب الليبي بعد تحريره من قبل القوات المسلحة.

الثني بحث ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة خلال الإجتماع الذي عقد مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس لجنة أزمة الجنوب عبد الرحمن الأحيرش ووزير الاقتصاد والصناعة منير عصر ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير التربية و التعليم فوزي بومريز.

وأكد الثني على وقوف الحكومة المؤقتة مع أهالي بالجنوب و ضرورة توفير كافة احتياجاتهم.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة قد سيرت أمس الإثنين قافلة من 100 شاحنة محملة بكافة السلع الغذائية فيما بعثت قبلها كافة الاحتياجات الدوائية لمناطق الجنوب.