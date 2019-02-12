الحريري يرّحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين في بيان حكومته أمام البرلمان

الحريري يرّحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين في بيان حكومته أمام البرلمان

لبنان – رحّب رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بالمبادرة الروسية حول عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأورد هذا الموقف بالبيان الوزاري الأول لحكومته الجديدة الذي ألقاه اليوم أمام البرلمان.

وقال الحريري في البيان الوزاري الذي صاغته مجموعة من الوزراء برئاسته:

“إن الحكومة اللبنانية ترحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعتبرها المبادرة الأساسية لحل هذه القضية”.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى المجلس النيابي لحضور جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وللتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة التي شكلها الحريري بعد أشهر طويلة من المشاورات المعقّدة.

وقال الحريري في البيان الوزاري، أمام النواب، إننا “نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي”.

وأعلن أن “جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك لنقل البلاد إلى الاستقرار المنشود”. وقال: “المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني”، مؤكدا العمل “بكل شفافية وإصرار”.

وأوضح أن “مهمة الحكومة إعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير”.

وذكر أنه يجب “التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تمويلها لها من قبل مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية