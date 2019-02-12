الولايات المتحدة – استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، مع تحسن المعنويات بفضل توقعات بإحراز تقدم في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين، واتفاق مبدئي لتفادي إغلاق الحكومة الأمريكية.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستوى 96.986 نقطة، بعد أن صعد لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي عند 97.117 في الجلسة السابقة.

وأضرت بيانات ضعيفة في أوروبا بالمعنويات تجاه العملة الموحدة، حيث استقر اليورو قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.1267 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتوصل المشرعون الأمريكيون الاثنين إلى اتفاق بشأن تمويل أمن الحدود، والذي من شأنه أن يسهم في تفادي إغلاق جزئي آخر للحكومة.

المصدر: “رويترز”