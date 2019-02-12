تونس – أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن تونس ستنجح في استضافة القمة العربية المقررة في نهاية شهر مارس المقبل.

وقال السبسي أمس الاثنين أثناء عودته من القمة الإفريقية في أديس أبابا إن: “تونس ستنجح في تنظيم القمة العربية أواخر مارس 2019، وكل الأطراف في تونس مجندة لهذه المهمة”.

وأضاف أن تونس ستكون عاصمة عربية، متمنيا أن يكون جميع التونسيين في مستوى هذه الحدث التاريخي​​​.

وتحتضن تونس نهاية مارس المقبل مؤتمر القمة العربية، وأرسل السبسي رسائل إلى رؤساء وملوك وقادة الدول العربية للمشاركة في القمة المرتقبة .

وتأتي على رأس ملفات القمة العربية القادمة مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو القرار الذي ينتظر أن يناقشه اجتماع وزراء الخارجية العرب في اللقاء التمهيدي الذي يسبق قمة الرؤساء.

المصدر: سبوتنيك