ليبيا – إستهجن عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الإثنين تصريحات سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر رغبة بلاده إجراء انتخابات برلمانية فقط وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الابقاء على المجلس الرئاسي الحالي .

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن ليبيا دولة ذات سيادة ، لافتاً إلى أن الشعب الليبي هو من يقرر مصيره وليست بريطانيا أو أي دولة آخرى.

وقال السعيدي إن بسط القوات المسلحة سيطرتها التامة على كامل حقل الشرارة تعد خطوة بالاتجاه الصحيح.

ودعا عضو مجلس النواب بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط مع وضع البعد الإقيلمي والجغرافي في لجنة الإدارة.

عضو مجلس النواب ثمن موقف أعيان قبيلة الطوراق الذين قدموا مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.