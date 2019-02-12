العاهل السعودي بشأن “صفقة القرن”: المملكة تقف مع فلسطين وحقها في دولة وعاصمتها القدس

العاهل السعودي بشأن “صفقة القرن”: المملكة تقف مع فلسطين وحقها في دولة وعاصمتها القدس

السعودية – جدد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحق الشعب في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء، بالملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث عباس مع العاهل السعودي الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، وخاصة مدينة القدس.

واطّلع الملك سلمان بن عبد العزيز على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب وأرضه ومقدساته، والمؤامرات التي تحاك لتمرير ما يسمى “صفقة القرن”.