موسكو – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، عدم وجود محادثات في الوقت الراهن بين روسيا ومنظمة “أوبك” لإقامة تحالف جديد يسمح بإدارة سوق النفط.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن إضفاء صفة رسمية على العلاقات بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول.

لكن بيسكوف قال إن “هذه المسألة تمت مناقشتها سابقا مرات عدة مع الشركاء (في أوبك)، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعالية التعاون في هذا المجال”.

على صعيد آخر، رفض المتحدث التعليق على الرسالة التي وجهها رئيس شركة “روس نفط” إيغور سيتشين إلى الرئيس بوتين، والذي أطلعه من خلالها على تداعيات اتفاق “أوبك+” على صناعة النفط الروسية، وخاصة على حصتها في الأسواق.

إلا أن بيسكوف أكد أن موقف الرئيس الروسي بشأن فعالية التعاون في إطار اتفاق “أوبك+”، القاضي بخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض، لم يتغير.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”، الذي يضم مجموعة دول من داخل وخارج “أوبك”، قد تناقش في أبريل المقبل مسألة وضع ميثاق يحدد الخطوط العريضة لتعاون دائم.

المصدر: وكالات