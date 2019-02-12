ليبيا – طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عقب سيطرة القوات المسلحة عليه وتأمينه بشكل كامل وزوال حالة القوة القاهرة عن الحقل.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد بحسب الموقع الرسمي للبرلمان على أن المستشار صالح دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بالخصوص،محملاً صنع الله مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي بفرض القوة القاهرة عليه.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت يوم أمس الاثنين بسط سيطرتها على كامل منشآت الدولة في مدينة اوباري بما فيها حقل الشرارة النفطي ومطاره وكافة منشآته ، كما أعلن رئيس الاركان العامة الفريق الناظوري في تصريح لوكالة رويترز بأن قيادة الجيس ستسلم الحقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لمباشرة العمل فيه.