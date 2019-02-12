الولايات المتحدة – بعد أن تعرضت إلى الانتقاد والتوبيخ من زملائها الديمقراطيين، دخل الرئيس دونالد ترامب على الخط منتقدا النائبة الديمقراطية من أصل صومالي إلهان عمر، على ما عد تصريحات “معادية للسامية”.

ولم يفوت ترامب هذه الفرصة، ووجه انتقادات شديدة إلى النائبة الأمريكية الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، في خضم ضجة حول تصريح لها أمس الأول قالت فيه إن السياسيين في الولايات المتحدة يدعمون إسرائيل لأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية “آيباك” تتبرع لهم بالمال.

وقال الرئيس الأمريكي في هذا الشأن:”أرى أن عليها أن تخجل من نفسها. لقد كان تصريحا سيئا للغاية، وأرى اعتذارها كافيا”.

وكانت النائبة إلهان عمر قد اعتذرت عما صدر عنها وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: “يجب أن نكون دائما على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع”.

النائبة الأمريكية في الوقت نفسه أعادت تحوير فكرتها بعض الشيء، وقالت إنها تعيد “التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA أو صناعة الوقود الأحفوري”.

وقد انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق النائبة إلهان عمر، وطالبتها بالاعتذار على استخدامها “مصطلحات معادية للسامية” في تغريدتها.

وقالت بيلوسي: “رفقة عدد من القادة الديمقراطيين ندين هذه التصريحات وندعو النائبة عمر إلى الاعتذار فوراً على هذه التصريحات المسيئة”.

وكتبت بيلوسي على حسابها في “تويتر” أنها تحدثت مع النائبة وأنهما “اتفقتا على أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه اللحظة للتقدم إلى الأمام في رفضنا معاداة السامية بجميع أشكالها”.

يذكر أن هذه النائبة الأمريكية المسلمة كانت اعتذرت، في يناير الماضي، عن تغريدة كتبتها في عام 2012 اعتبرت “مسيئة” لإسرائيل.

وعلقت إلهان عمر في ذلك الوقت على حرب إسرائيل على غزة قائلة: “إسرائيل قامت بتنويم العالم مغناطيسيا، فليوقظ الله الناس، وليساعدهم على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة”.

وكان مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة قد شهد لأول مرة انتخاب سيدتين مسلمتين، وهما، إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، و”رشيدة طليب، فلسطينية الأصل.

المصدر: وكالات