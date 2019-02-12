الهند – أعلنت الهند عن بدء إنتاج أول مقاتلة محلية الصنع، تعرف باسم “Tejas MK-1″، تتجهز بأحدث التقنيات الملاحية والدفاعية والهجومية.

وصدر الإعلان عن وزارة الدفاع الهندية، التي أكدت مؤخرا انطلاق عمليات إنتاج المقاتلة الخفيفة “Tejas”، عقب صدور “موافقة التشغيل النهائية” (FOC)، وذلك بعد مضي ربع قرن على إطلاق المشروع التصوري لها.

وتتجهز المقاتلة الهندية الحديثة بتقنيات وإمكانيات متطورة، كقدرتها على التزود بالوقود جوا، ورادار من طراز “AESA”، وكذلك معدات متخصصة بالحرب الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يتسلم الجيش الهندي أول 4 مقاتلات “Tejas” بحلول شهر مارس 2019، في حين أبدى قائد سلاح الجو الهندي، المارشال، “BS Dhanoa”، استياءه من بطء عملية إنتاج المقاتلة.

وفي إطار ما سبق، اتخذت الحكومة الهندية خطوات جدية من شأنها تسريع وتيرة إنتاج المقاتلة الجديدة، من 8 طائرات في السنة الواحدة إلى 16 طائرة.

وتعد “Tejas” أول مقاتلة هندية محلية الصنع تماما، على حد تعبير وزراة الدفاع الهندية، في حين تتألف اليوم غالبية الأسطول الجوي للبلاد من مقاتلات روسية الصنع، إضافة إلى بعض المقاتلات فرنسية وبريطانية الصنع.

المصدر: Sputnik News