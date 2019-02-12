بالتمر عقد بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية إجتماعاً بمدينة مصراتة ضم مدراء فرع الوسطى وأمناء مكاتب الإصدار على مستوى الفرع المنطقة الوسطى والتي تضم كل من “الخمس،سوق الخميس ، زليطن ، سوق الثلاثاء ، ماجر ، الغويلات ، مسلاتة ، غرب مصراتة وشرقها بالإضافة إلى الطوبة وسرت”.

وناقش رئيس مصلحة الأحوال المدنية مع مديري فرع الوسطى ومكاتب إصدارها الصعوبات التي تعاني منها المكاتب ووضع حلول عملية لها أبرزها استكمال مكاتب الإصدار التي تعرضت للدمار جراء الحرب في مدينة سرت واستكمال بعض الصيانات والتجهيزات اللازمة لمكاتب فرع الوسطى التي تحتاج ذلك،واعداً بتخصيص هذه الإجراءات من ضمن الميزانية القادمة. وضمن الاجتماع اهتماما كبيرا بموضوع حفظ الملفات واتباع طريقة حديثة في حفظهن بعد استكمال مراجعتها.