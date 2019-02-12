واشنطن – وجه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون رسالة “قاسية” إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وفي التسجيل الذي تم نشره بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، اتهم بولتون طهران بـ”ظلم شعبها وترهيب العالم”، واصفا الجمهورية الإسلامية بأنها “أكبر ممول للإرهاب الدولي تتواجد قواته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في اليمن والعراق وسوريا”.

وأشار بولتون إلى أن الأمر الأسوأ هو معاناة الشعب الإيراني بسبب المعدلات القياسية للبطالة والتضخم وهبوط سعر العملة الوطنية.

وتابع: “يا أية الله خامنئي، لتصريحاتكم المتباهية وتهديداتكم لحياة الرئيس الأمريكي، أنت تتحمل المسؤولية عن ترهيب شعبك والعالم بأسره. لا أعتقد أنه سيكون لديك الكثير من ذكريات (الثورة) للاحتفال”.

وتوعد مسؤولون عسكريون إيرانيون أمس في تصريحاتهم بمناسبة ذكرى الثورة الولايات المتحدة برد قاس في حال مهاجمة بلادهم.

وأوضح خامنئي مؤخرا أن شعار “الموت لأمريكا” يعني “الموت” للرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وكذلك بولتون.

المصدر: وكالات