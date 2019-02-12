العراق – أعلن تحالفا “الفتح” و”سائرون” في العراق، أمس الاثنين، اتفاقهما على رفض تواجد القوات الأمريكية في العراق، مؤكدين أن أي بقاء يحتاج إلى عقد اتفاقية جديدة بين البلدين.

وقال القيادي في تحالف سائرون، نصار الربيعي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع تحالف الفتح بحضور زعيمه هادي العامري: “اجتمعنا اليوم واتفقنا على عدم القبول بتواجد أي قوات أجنبية في العراق”، مبينا أن “المعاهدات التي يتم إبرامها مع جهات أخرى دوليا لا تعني بقاءها إلى ما لا نهاية، بل يتم العمل بها وتعديلها وفق الظروف والمستجدات، وقد قلنا إن بقاء القوات الأجنبية مرهون بما تعلنه الحكومة عن حاجتها لبقاء مستشارين أو خبراء أو غيرهم، بحسب الحاجة”.

من جهته، قال هادي العامري إن “التواجد الأمريكي وفقا لاتفاقية الإطار الإستراتيجي مرهون بطلب عراقي في حال تعرضه لاعتداء من جهات أخرى معادية، لكننا نود إيضاح أمر مهم أن بقاء القوات الأجنبية والأمريكية يحتاج إلى اتفاقية جديدة لأن القوات الموجودة حاليا لا مبرر لبقائها بعد مغادرتها العراق في عام 2011 ما يعني انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة”.

المصدر: RT