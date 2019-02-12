ترامب يهجو الثورة الإسلامية في إيران: “40 عاما من الفساد والقمع والإرهاب”

ترامب يهجو الثورة الإسلامية في إيران: “40 عاما من الفساد والقمع والإرهاب”

الولايات المتحدة – هجا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الثورة الإيرانية بقسوة، معتبرا أن العقود الـ4 من حكم الجمهورية الإسلامية في إيران كانت “أربعين عاما من الفشل والفساد والقمع والإرهاب”.

واحتفلت إيران يوم الاثنين بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بعد عشرة أيام على عودة الإمام الخميني من المنفى إلى طهران.

وكتب ترامب في تغريدة: “40 عاما من الفساد 40 عاما من القمع 40 عاما من الإرهاب”.

وأضاف أن “النظام الإيراني لديه 40 عاما فقط من الفشل (…) الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلا اكثر إشراقا”.

وكتب ترامب التغريدات ذاتها باللغة الفارسية.

وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قبل ترامب يوم أمس نفس الفكرة في تغريدة تعليقا على احتفال إيران بذكرى قيام الجمهورية الإسلامية، وقال: “لقد مر 40 عاما من الفشل”.

وأضاف “يعود إلى النظام الإيراني تغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده”.

وتابع “إن الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الإيراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته”.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصا عبر تقديمها الدعم العسكري للحكومة السورية وحزب الله اللبناني. كما أن واشنطن ترفض حيازة إيران صواريخ باليستية.

وكانت إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي الأممي مع طهران، الموقع عام 2015 الرامي إلى منع إيران من صنع قنبلة ذرية، كما أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية على طهران.

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ العام 1980.

المصدر: أ ف ب