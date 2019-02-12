تعرف على سبب تغيير حكم مواجهة ريال مدريد وأياكس في التشامبيونزليغ

تعرف على سبب تغيير حكم مواجهة ريال مدريد وأياكس في التشامبيونزليغ

سويسرا – أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تغيير حكم مباراة أياكس أمستردام وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وسيتحول البولندي سيمون مارشينياك الذي كان مقررا إدارته للمباراة كحكم ساحة، ليكون حكم الفيديو المساعد “VAR”، فيما تم تكليف السلوفيني دامير سكومينا ليكون حكما للمواجهة على استاد يوهان كرويف في أمستردام.

وسيشهد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وسبق لسكومينا البالغ 42 عاما الذي تسلم الصافرة بدلا من مارشينياك، إدارة 8 مباريات سابقة للفريق الملكي.

وفاز ريال مدريد في 6 مباريات تحت إدارة تحكيمية لسكومينا، آخرها الفوز 3-1 على نابولي في ذهاب دور الـ 16 نسخة 2017.

بالمقابل، أدار السلوفيني 4 مباريات لأياكس، فاز الفريق الهولندي بمواجهة واحدة على مانشستر يونايتد 2-1 في أولد ترافورد بالدوري الأوروبي عام 2012.

المصدر: وكالات