ليبيا – إجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الاثنين بمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل وبحضور رئيس قسم العلاقات بمكتب الوكيل.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق سير عمل إدارة المنافذ والعراقيل والمشاكل التي تعاني منها المنافذ والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين تقديم خدمات أفضل للمسافرين المارين عبر منفذي (رأس جدير , وذهيبة).

وكما تم بحث سير العمل بالإدارة العامة لأمن السواحل والصعوبات التي تواجهها وآخر المستجدات للدورات التدريبية المنعقدة للرفع من كفاءة وقدرات منتسبي هذه الإدارة.

وفي ختام الاجتماع شدد الوكيل على بذل المزيد من الجهد, وضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات للعمل بجدية خدمةً للوطن الغالي.