ألمانيا – أعلن بروسيا دورتموند، أن القائد ماركو رويس، لن يشارك في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير غدا الأربعاء بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض رويس للإصابة خلال الخسارة أمام فيردر بريمن بركلات الترجيح في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، وغاب عن التعادل 3-3 مع هوفنهايم في الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن يشارك جادون سانشو، اللاعب الإنجليزي البالغ 18 عاما، والذي أحرز 8 أهداف ومرر 10 كرات حاسمة في كل المسابقات، بدلا من الجناح رويس في التشكيلة الأساسية لدورتموند.

ولم يتضح بعد إذا كان بوسع الهداف رويس خوض مباراة الإياب في الخامس من مارس.

يذكر أن رويس البالغ 29 عاما، يتصدر قائمة هدافي ناديه برصيد 17 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

المصدر: رويترز