ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن حكومة الوفاق تسعى لإبعاد شبح الحرب عنها ونقلها إلى مناطق الجنوب الذي عانى ويلات الاحتلال طيلة السنوات الماضية.

دومة لفت في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن إدخال المنطقة في صراع أممي سيدخل الجنوب في مغبة التقسيم والقبعات الزرقاء بحجج واهية من أجل حماية المرتزقة وقطاع الطرق وضد رجوع الهيبة والنفوذ للدولة الليبية.

وتابع قائلاً :”الا يستحي ممثلين الجنوب في المجلس الرئاسي والحكومة من ان اهلهم استرحوا وشعروا بالأمان والطمأنينة ومن أكبركم الى أصغر وكيل اتحداكم أن تخرجوا للإعلام بكلمة في حق اهلكم في الجنوب فأنتم جثث هامدة على كراسي صامتة”.