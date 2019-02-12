بروكسل – رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، بالتعاون التركي الأمريكي في شمال سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ، الثلاثاء، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء دفاع “الناتو” المرتقب الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال إن تركيا حليف مهم في الحرب ضد الإرهاب، معربا عن امتنانه للتعاون القائم بين أنقرة وواشنطن في شمال سوريا.

وجدد ستولتنبرغ دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا، متهما روسيا بانتهاك الاتفاقية.

وشدد على أن واشنطن منحت موسكو مدة 6 أشهر قبيل الانسحاب الفعلي، وأن هذه المدة بمثابة “الفرصة الأخيرة” لروسيا.

وأضاف أمين عام الحلف، أن موضوعات منها، معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا، وتقاسم الحلفاء لنفقات الدفاع، والأعباء والتعاون في أفغانستان والعراق وكوسوفو وغيرها، إضافة إلى التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، سوف تشكل أبرز النقاط التي سيجري تناولها خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو.

ويمثل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بلاده في الاجتماع، حيث من المتوقع أن يجري، الأربعاء، لقاءات ثنائية في مقر الناتو مع ممثلي الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، ونظيره اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس.