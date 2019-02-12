شاناهان يصل بغداد لمناقشة مستقبل القوات الأمريكية في العراق وسحبها من سوريا

شاناهان يصل بغداد لمناقشة مستقبل القوات الأمريكية في العراق وسحبها من سوريا

بغداد – وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى بغداد، في زيارة لم يعلن عنها البنتاغون مسبقا، لمناقشة سحب القوات الأمريكية من سوريا وكذلك مستقبل القوات الأمريكية في العراق.

ونقلت وكالة “رويترز” أن شاناهان سيؤكد خلال زيارته دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق.

هذا ومن المتوقع أن يلتقي شاناهان برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما يتعلق بالقضاء على تنظيم “داعش”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ “مراقبة إيران”.

كذلك كشف ترامب أن جزءا من القوات التي سيسحبها من سوريا سيبقى في العراق لمراقبة إيران.

المصدر: رويترز