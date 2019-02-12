تونس – توجت صابرين خليفة منصور، ليلة امس بلقب “ملكة جمال تونس”، خلال الإعلان عن نتائج المسابقة في دورتها الـ18 التي انتظمت بالمسرح البلدي وسط العاصمة، والتي تنظمها “جمعية تاج” (مستقلة).

وتهدف التظاهرة التي شاركت فيها 15 فتاة من مختلف المحافظات، إلى إبراز صورة المرأة التونسية المسؤولة والمنفتحة على الثقافات الأخرى بالحفاظ على أصالتها وثقتها بنفسها، بحسب المنظمين.

ونالت إنصاف الشايب من محافظة زغوان (وسط) لقب الوصيفة، في حين كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب راوية بن مسعود من محافظة توزر(جنوب) .

أما الوصيفة الثالثة فقد حصلت عليه آية بن سلطانة من محافظة صفاقس (جنوب) فيما كان لقب الوصيفة الرابعة من نصيب سارة براهمي من محافظة سوسة (شرق).

وتم التركيز في الدورة الحالية على العمل التطوعي الذي شرعت كل المشاركات العمل عليه منذ اختيارهن في يونيو/حزيران 2018.

وفي هذا السياق، قالت المتوجة بلقب ملكة الجمال صابرين منصور، إنها سعيدة جدا بهذا اللقب الذي تعتبره فخرا لها ولمسيرتها خاصة وأن هذا الاختيار هو بمثابة تعيينها كسفيرة لبلدها في الخارج.

وتابعت أن هذا اللقب سيحفزها على تحقيق مشروعها الانساني الذي سيتجسد من خلال عمل تطوعي في مساعدة قافلة صحية وتهيئتها.

وللتذكير فإن تصويت الجمهور مثل 50 بالمائة من العدد الاجمالي النهائي من الأصوات الذي مُنح لكل متسابقة يضاف الى تصويت لجنة التحكيم.

وأحيت حفل التتويج العازفة، ياسمين عزيز والفنان محمد الجبالي الذي قدم أغنيته الجديدة باللغتين التركية والعربية.

ومن شروط التأهل للمسابقة أن تمتلك المرشحات الجنسية التونسية ويتراوح أعمارهن بين 17 و 25 سنة ولا يقل طولهن عن 1.7 مترا، وأن يكن حاصلات على شهادة الباكالوريا.