ليبيا – أكد مصدر بمكتب النائب العام اليوم الثلاثاء نبأ إيقاف مدير مصرف الصحاري أبوبكر الوداني وإحالته للتحقيق بشبهة إرتكابه تهمة إختلاس 100 مليون دينار ليبي من حسابات مجمدة في الداخل تعود لشركات وأفراد ، مبيناً بأن الموقوف قد حول هذه الاموال إلى حسابات وهمية ومن ثم قام بسحبها نقداً.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه أكد في تصريح خاص لـ المرصد بأن الوداني قد أودع في السجن بعد توجيه تهم له تتعلق بالإهمال والفساد الإداري وأخرى متعلقة بحولات مصرفية وتزوير مستندات ، مؤكداً بأن عدد من موظفي المصرف وأشخاص آخرين وشركات متورطين فيما نسب إليه من تهم.

وكشف المصدر بأن النائب العام ألقى القبض أيضأ على إثنين من من موظفي المصرف على ذمة ذات التهم وذلك في وقت سابق فيما لايزال مدير مصرف الصحاري فرع الماية ( غرب طرابلس ) مطلوباً هو الآخر لكنه يتواجد خارج البلاد.

يشار إلى أن النائب العام كان قد ألقى القبض نهاية الأسبوع الماضي على كل من رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار المعين من الرئاسي علي محمود ورئيس المؤسسة الموازي عبدالمجيد بريش وأودعهما فى مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة على خلفية شبهة تهم تتعلق أيضأ بالفساد .

المرصد – خاص