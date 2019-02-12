كندا – فاز عامل النظافة الشاب مايكل كارول بالجائزة الكبرى في اليانصيب البالغة قيمتها 12.5 مليون دولار، فتغيرت حياته واستبدلها بحياة الرفاهية والبذخ كان ذلك في عام 2002.

واشترى مايكل منزلاً كبيراً وسيارات فخمة، ولكن اليوم أصبح حطاباً وبات يعمل بالفحم لقاء 12 دولاراً في الساعة.

إذ انفق 12 مليون دولار في 10 سنوات فقط، ولا يملك بيتاً أو سيارة. وقال كارول إنّه الآن يقوم بتقطيع جذوع الأشجار التي تباع في محطات التعبئة.

ويبدأ كارول عمله في السادسة صباحاً ويعمل لمدة 12 ساعة يومياً في مجال تجارة الوقود. وأكد كارول أنّ الحياة لا تتعلق بالمال فقط، مشيراً أنه الآن أكثر سعادة بعدما عاد إلى العمل، مضيفاً أن الإفلاس هو أفضل ما حدث له.