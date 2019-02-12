ليبيا – عقد عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير اجتماعاً أمس الاثنين مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ممثلاً عنه مهندس المشروعات بالجهاز والشركة المنفذة حيث تركز اللقاء حول صيانة مستشفى بني وليد ومراحل الإنجاز فيه.

عميد بلدية بني وليد إطلع بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية فِي زيارة سابقة إلى مستشفى المدينة على مراحل التنفيذ وناقش أسباب التأخير وكيفية تفادي العراقيل والصعاب والتغلب عليها حتى تنجز أعمال صيانة المستشفى ضمن المدة المحددة والمتفق عليها مسبقاً.

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وفي ذات السياق تعهد ممثل الجهاز والشركة المنفذة بالاستمرار في التنفيذ وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد. وحضر الاجتماع محمد الزبرة مدير مستشفى بني وليد ومدير الشركة المنفذة للمشروع ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية.