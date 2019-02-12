ليبيا – أصدر المتحدث باسم القوات المسلحة التشادية فى أنجامينا بأن العملية التي أطلقتها حكومة بلاده شمال تشاد تأتي بعد العملية التي شنها الجيش الليبي ضد عصابات المعارضة المتمردة المتواجدة فى جنوب ليبيا .

ومن خلال بيان متلفر تابعته وترجمته المرصد من الفرنسية للعربية عبر التلفزيون التشادي الرسمي ، وصف العقيد ” آزيم بومندو أغونا ” مجموعات المعارضة التي يقاتلها الجيش الوطني الليبي داخل ليبيا بالإرهابيين والمرتزقة .

وأضاف : ” تحيط القيادة العامة للقوات المسلحة التشادية الرأي العام المحلي والدولي بأنه وبتاريخ 30 يناير 2019 تسلل فيلق من المرتزقة والإرهابيين لداخل تشاد قبل طردهم خارج الحدود من قبل القوات الجوية ”

وأكد العقيد المتحدث بأن القوات المسلحة التشادية المتعاونة مع قوات عملية ” برخان الفرنسية ” باتت تسيطر الآن على كامل الحدود من ناحية الضبط والمراقبة مشدداً على يقضة قواتهم وأجهزة الأمن العاملة معها .

وتوعد المتحدث بإسم الجيش التشادي بالرد الفوري على عصابات المرتزقة قادمة من أي جهة كانت فى إشارة منه للقوات التي تنسحب من ليبيا تحت ضغط من عمليات الجيش الليبي فى عدة مناطق بجنوب البلاد .

يشار إلى أن تشاد كانت قد أعلنت السبت القبض على 250 متمرداً من جبهة UFR المعارضة بزعامة ” تيمان آرديمي ” المقيم فى قطر من بينهم رئيس أركان هذه الجبهة فيما أقر ” تيمان ” بخسارته لواءً كاملاً من قواته المنسحبة من ليبيا متوعداً القوات الفرنسية والتشادية بالرد .

المرصد – خاص