موسكو – يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الفنلندي، تيمو سوانى، الذي يزور موسكو، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يمثل الوضع في مجلس أوروبا وقضايا الأمن الإقليمي والرقابة على التسلح أهم المواضيع على جدول أعمال المباحثات بين الوزيرين.

وذكرت وكالة الشؤون الخارجية الفنلندية في بيان، أن سواني سيبحث مع نظيره الروسي الوضع في أوكرانيا، ومسألة الحد من التسلح، ومجلس أوروبا، حيث تترأس فنلندا حاليا اللجنة الوزارية في المجلس.

ومن المتوقع أن يناقش الوزيران أيضا قضايا العلاقات الثنائية بين فنلندا وروسيا والتعاون الإقليمي في مجلس القطب الشمالي.

المصدر: سبوتنيك