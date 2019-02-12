مصر – أصدر مركز التنبؤات البحرية التابع لهيئة الأرصاد الجوية في مصر، إنذارا بحريا خاصا بالملاحة في البحر المتوسط.

وأشار التحذير إلى وجود نشاط قوي للرياح الجنوبية الغربية، في الفترة من الخميس حتى السبت المقبل، حيث تتحول إلى شمالية غربية على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما تتكاثر السحب الرعدية مما تؤدي إلى سقوط الأمطار، وتدهور الرؤية الأفقية على البحر المتوسط.

وأشار مركز التنبؤات البحرية، إلى أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يصل في تلك الفترة إلى 5 أمتار ويتراوح ما بين 3 إلى 4 أمتار.

وتتوالى تحذيرات الأرصاد في مصر، بسبب ما تتعرض له البلاد من تقلبات في الطقس تؤثر على حركة المياه، مما يؤدي إلى صعوبة الصيد والملاحة في البحرين المتوسط والأحمر.

المصدر: صدى البلد