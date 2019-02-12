إندونيسيا – أفاد متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن المواطن المتشدد الإندونيسي محمد سيف الدين قُتل في سوريا الشهر الماضي.

وأوضح ديدي براسيتيو، المتحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، في رسالة نصية، أن شظية قذيفة دبابة قتلت سيف الدين في أواخر يناير بدير الزور، واصفا إياه بأنه “جلاد وجندي” في تنظيم داعش الارهابي.

بدوره، قال، معين، شقيق سيف الدين، إنه علم بوفاة شقيقه بعد تلقيه صورة لجثمانه، مضيفا أنه لم يره منذ أن سافر متوجها إلى سوريا مع زوجته وأبنائه.

ولسيف الدين أكثر من كنية، بينها، أبو وليد، وقد ظهر في شريط فيديو دعائي لتنظيم “داعش” يصور عملية إعدام رهينة، وأفادت تقارير أنه مقرب من زعيم التنظيم الإرهابي.

وأدرجت الحكومة الأمريكية سيف الدين، واثنين آخرين من المتشددين من ماليزيا والفلبين، على القائمة العالمية للإرهابيين، في أغسطس الماضي.

المصدر: رويترز