أبوظبي – أعرب الملياردير المصري نجيب ساويرس، عن استعداده للاستثمار في فنزويلا، التي تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة، لكن بعد رحيل رئيسها نيكولاس مادورو من منصبه.

وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” جرت في أبو ظبي، قال ساويرس: “مستعد للاستثمار في فنزويلا في أي وقت بعد أن يترك مادورو منصبه”، منتقدا الرئيس الفنزويلي.

وأضاف، أن “الرئيس مادورو استمر في مواجهة الاحتجاجات وانهيار الاقتصاد والعقوبات الأمريكية من خلال قبضة محكمة على الجيش ومن خلال قمع المعارضة”.

وقال ساويرس، الذي تبلغ ثروته 5 مليارات دولار وفقا لمؤشر “بلومبرغ” ، إنه سينظر في فرص استثمارية أخرى في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى احتمال استثماره نحو 300 مليون دولار في إيطاليا أيضا.

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتبر أن “بريكسيت هو كارثة.. أوروبا في فوضى كبيرة”، لكنه أشار إلى أن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية دفعه للاستثمار في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن ساويرس يمتلك حصصا في مناجم للذهب عبر الشركة الكندية “لامانشا للموارد”، والتي كان قد اشتراها مقابل 493 مليون دولار. وفي العام الماضي، أعلن الملياردير أنه استثمر نصف ثروته في المعدن النفيس.

المصدر: “بلومبرغ”