نيويورك – اجتمع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بأسطورة برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إعلان جديد لشركة للمشروبات الغازية.

ونشر الفرعون المصري الإعلان على حسابه الرسمي في تويتر وأثار ردود فعل إيجابية بين متابعيه.

ورغم أن الإعلان المشترك يبدو فيه النجمان سوية في مكان واحد، إلا أن عملية التصوير والإعداد للإعلان الترويجي تمت على حدى مع كل منهما، كما ظهر ذلك من خلال فيديو كواليس التصوير.

وكان صلاح أحرز هدفا في شباك بورنموث يوم السبت الماضي قاد به ليفربول للفوز بنتيجة 3-0، فيما ساهم ميسي في تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ويتفوق ميسي على صلاح في صراع الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الـ5 الكبرى، حيث أحرز الأرجنتيني 21 هدفا في الليغا حتى الآن، بينما سجل صلاح 17 في بريميرليغ.

المصدر:تويتر