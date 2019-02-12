ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن إجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على استمرار الفوضى والإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة واعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة.

نصية أكد في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على ضرورة التوقف عن الخداع، لافتاً إلى اهمية أن يعلم الشعب الليبي من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل او الخارج.

يشار إلى أن تصريحات نصية تأتي بعد تصريحات متطابقة بين رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي والسفير البريطاني لدى ليبيا بشأن مطالبتهم باجراء انتخابات برلمانية جديدة دون إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب .