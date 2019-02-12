انجلترا – توفي الحارس الإنجليزي غوردون بانكس بطل العالم 1966، عن عمر ناهز 81 عاما الثلاثاء، بحسبما أعلن موقع ناديه القديم ستوك سيتي.

وأصدر النادي الإنجليزي عبر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” بيانا ينعي وفاة حارسه السابق ونجم منتخب إنجلترا بانكس، الفائز بلقب كأس العالم الوحيد في التاريخ الإنجليزي عام 1966

وجاء في البيان الرسمي: “يؤسفنا الإعلان ببالغ الحزن عن وفاة بانكس الليلة الماضية، الحزن يعتصرنا لكننا لن ننسى الكثير من الذكريات الرائعة التي جعلتنا نفخر به”.

وكان بانكس حارس مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، واشتهر بصدة رائعة وصفتها وسائل الإعلام وقتها بـ”صدة القرن” حرم فيها أسطورة البرازيل بيليه من التسجيل من كرة رأسية في زاوية بعيدة في مونديال 1970.

ولعب بانكس 73 مباراة دولية مع إنجلترا بين 1963 و1972 وخاض نحو 250 مباراة مع ستوك سيتي قبل الاعتزال بعمر الـ33، عقب حادث سيارة كلفه فقدان البصر في عينه اليمنى.

وحقق بانكس بطولات كأس الرابطة الإنجليزية مرتين، الأولى مع ليستر سيتي عام 1964، والثانية مع ستوك سيتي عام 1972، كما فاز بكأس العالم مع إنجلترا 1966، والميدالية البرونزية في بطولة أمم أوروبا عام 1968.

كما تم اختياره من أعظم حراس المرمى في القرن الـ20 مع السوفيتي ليف ياشين والإيطالي دينو زوف.

المصدر: وكالات